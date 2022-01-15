شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد السلة قبل سحب قرعة المونديال: الجميع يتشرف بقيادة الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى أبو فريخة، رئيس اتحاد كرة السلة، أن الجميع يتشرف بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال على هامش سحب قرعة كأس العالم للأندية، "نتشرف أننا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنذ توليه القيادة أكد وشدد على أن الرياضة أمن قومى وبالفعل الرياضة أمن قومى لما لها من أهمية بالغة".

ووجه أبو فريخة الشكر لمسئولى الاتحاد الدولى لكرة السلة على ثقتهم الكبيرة بمصر وإسناد تنظيم بطولة كأس العالم لأندية السلة.

وتستضيف الأهرامات قرعة كأس العالم لأندية السلة بمشاركة فريق الزمالك ممثل أفريقيا فى البطولة التى من المقرر انطلاقها 11 فبراير المقبل بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

ويشارك فى البطولة 4 أندية أبطال القارات، من أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وكذلك أفريقيا والتى يمثلها الزمالك. والفرق المشاركة فى البطولة هى كل من الزمالك، وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا فلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليكلاند ماجيك الأمريكي ممثل أمريكا الشمالية.