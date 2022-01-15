شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكى فويت مدرب سلة الزمالك الجديد يصل الاثنين وجهاز مؤقت يقود القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل الأمريكى ويليام فويت، مدرب فريق سلة الزمالك الجديد، إلى القاهرة بعد غد الاثنين لتولى تدريب الفريق خلفا لليونانى فانجيليس أنجيلو، الذى رحل عن تدريب الفريق لسوء النتائج فى مباريات دورى السوبر.

من جهته، أكد أحمد عادل، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المدرب الأمريكى كان من المقرر وصوله أمس الجمعة إلا أنه تأجل إلى بعد غد الاثنين، وبذلك لن يقود الفريق فى قمة الدورى المقرر لها الاثنين أيضا أمام الأهلى.

وأضاف عادل، أن ياسر عبد الوهاب وسمير جودة سيقودان الفريق فى مباراة الأهلى مؤقتا لحين تولى فويت تدريب الفريق.