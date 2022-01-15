شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد استعدادات الأهرامات لاستضافة قرعة مونديال أندية السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد أهرامات الجيزة لاستقبال مراسم قرعة كأس العالم للأندية لكرة السلة والتى تقام بعد قليل بحضور مسئولى اتحاد كرة السلة، حيث تستضيف مصر فعاليات البطولة والمقرر انطلاقها 11 فبراير المقبل، بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

ويشارك فى البطولة 4 أندية أبطال القارات، من أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وكذلك أفريقيا والتى يمثلها الزمالك.

القرعة فى سفح الأهرامات، حيث تستضيف مصر فعاليات البطولة والمقرر انطلاقها 11 فبراير المقبل، بصالة حسن مصطفى بأكتوبر. والفرق المشاركة فى البطولة هى كل من الزمالك، وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا فلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليكلاند ماجيك الأمريكي ممثل أمريكا الشمالية.

كان فريق سلة الزمالك قد تُوج ببطولة لأفروليج التى أقيمت فى رواندا، تحت إشراف الـNBA، كما توج ببطولة دورى السوبر أيضا.