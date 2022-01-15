الامارات | بسيارة عادية.. مشجع سعودي يقتحم سباق رالي داكار ويتحول إلى بطل (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن بسيارة عادية.. مشجع سعودي يقتحم سباق رالي داكار ويتحول إلى بطل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو حماسي تظهر فيه سيارة وانيت نيسان موديل 2015 يقودها أحد الأشخاص، وهي تحاول منافسة سيارة معدلة خلال رالي داكار الذي اختتمت أحداثه في السعودية.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن الشاب السعودي مشعل الشلوي صاحب السيارة التي دخلت على خط السباق، قوله: "استقللت مركبتي من نوع وانيت نيسان موديل 2015، وبرفقتي أحد الأصدقاء، وتوجهنا سويا لحظيرة الحلال التي نملكها من أجل إغلاقها، بعد تعميم من الجهات المختصة والموجه لملاك الأغنام والحلال في مركز أبو راكة جنوب شرقي الطائف، بعدم إخراج الحلال الجمعة".

وتابع: "وفي أثناء ذلك وعلى بعد نحو كيلو متر، شاهدنا قدوم سيارات الرالي عبر مسارها المخصص، ما دفعني إلى التحرك ومتابعة إحدى السيارات من أجل تصويرها وتوثيق الحدث الذي أسعد به، باعتباري عاشقا لهذه الرياضة ومهتما بها منذ 6 سنوات".

وأضاف: "حينها وجدت نفسي أنا ومساعدي ونحن في الوانيت نتوازى سيرا مع سيارة السباق التي كانت تعلوها طائرة هليكوبتر، في مسار ليس له علاقة بمسار السباق، بمسافة بيننا تقدر بنحو 50 مترا، لاحظت أثناء ذلك المصور وهو يخرج بالكاميرا من الطائرة موثقا تلك الواقعة، الأمر الذي زادني حماسا لتجاوز مركبة السباق في السرعة وتمكنت من ذلك، وبعدها غادرت الحدث الذي استغرق قرابة دقيقتين، عائدا إلى موقع الحلال".

وحظي المشهد باهتمام إعلامي واسع وتم تسليط الضوء على الشاب السعودي الذي أصبح في دقيقتين حديث الساعات في السعودية وعالم سباقات الراليات.

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