الامارات | دبا وحتا في أبرز مواجهات دوري الدرجة الأولى بالجولة 15

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا وحتا في أبرز مواجهات دوري الدرجة الأولى بالجولة 15 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم الدور الاول لدوري الدرجة الاولى مساء يوم غد باقامة 7 مباريات ضمن منافسات الجولة 15 للبطولة، وتقام جميعها بتوقيت واحد في الخامسة مساء، حيث سيلعب المتصدر دبا على ملعبه مع حتا، ويحل الوصيف العربي ضيفا على الفجيرة، بينما يلعب الحمرية ثالث الترتيب بملعبه مع البطائح رابع الترتيب، ويلعب مسافي مع الجزيرة الحمراء، والذيد مع دبا الحصن، والتعاون مع الرمس، ومصفوت مع سيتي.

يذكر ان دبا يتصدر برصيد 36 نقطة يليه العربي 34، ثم الحمرية 29، والبطائح 26، ودبا الحصن 25 وحتا 22 والفجيرة 20، في المراكز من الاول الى السابع.

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