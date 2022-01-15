ماهي نتائج قرعة كأس العالم للأندية لكرة السلة 2022؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أقيمت يوم السبت 15 يناير/ كانون ثان، مراسم قرعة كأس العالم للأندية لكرة السلة 2022، التي تقام في فبراير/ شباط المقبل في مصر.



وكان الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" أرسل خطابًا للاتحاد المصري، يعلن فيه اختيار مصر لاستضافة المونديال، وذلك خلال نوفمبر/ تشرين ثان الماضي.

أسفرت القرعة عن مواجهة قوية تجمع بين الزمالك وسان بابلو بورجوس الإسباني، بطل أوروبا وحامل النسخة الماضية، وذلك في الدور نصف النهائي.

وفي المباراة الثانية يلتقي فلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية مع ليكلاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل NBA.

تنطلق المسابقة يوم 11 فبراير في صالة حسن مصطفى، بمشاركة أندية من مختلف قارات العالم.

تقام المسابقة بمشاركة نادي الزمالك من مصر، وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي (أمريكا الجنوبية) وليكلاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل NBA.

ويشارك لأول مرة بطل قارة أفريقيا وهو الزمالك الذي أصبح أول نادي مصري وإفريقي يتوج ببطولة BAL التي تم تنظيمها تحت رعاية الـ NBA في رواندا مايو/ أيار الماضي.

ويعد نادي بورجوس هو حامل لقب المسابقة ويبحث عن تتويجه للموسم الثاني على التوالي مثلما فعلها من قبل مواطنها نادي ريال مدريد في عام 1997.

أما فلامنجو بطل دوري أمريكا الجنوبية سيعود للمشاركة في البطولة بعد أن غاب عنها لمدة 3 سنوات متتالية بعد أن خسر النهائي أمام نادي آيك أثينا اليوناني.

فيما سيشارك ليك لاند ماجيك الأمريكي والمتوج بلقب دوري الدرجة الثالثة بالدوري الأمريكي NBA وسيكون ذلك هو ظهوره الاول في المسابقة.