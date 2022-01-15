الامارات | صحيفة إنجليزية: اللاعب الأكثر أهمية لليفربول ليس محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إنجليزية: اللاعب الأكثر أهمية لليفربول ليس محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رأت صحيفة "ذي الصن" البريطانية أنه بخلاف المتوقع، فإن النجم الأكثر أهمية لفريق ليفربول في أغلب المباريات التي حقق فيها الفوز هذا الموسم، ليس النجم المصري وهداف الفريق محمد صلاح، أو حتى صخرة الدفاع، الهولندي فيرجيل فان دايك.

واعتبرت الصحيفة أن الإسباني تياغو ألكانتارا هو النجم صاحب التأثير الأبرز، رغم الأهمية التي تشكلها أهداف صلاح في مباريات عدة. وذكرت بالاستناد إلى إحصاءات "سناك ميديا"، أن مشاركة تياغو ضمانة لفوز ليفربول.

وأشارت إلى أن المباريات التسعة التي بدأها تياغو أساسيا فاز فيها ليفربول جميعا، بينما في ست مباريات غاب فيها خاصة في الشهر الماضي، لم يحقق ليفربول الفوز سوى في لقاء واحد، أربع تعادلات وهزيمة وفوز، منها الخسارة أمام ليستر 1-0.

وكان تياغو غاب في الفترة الأخيرة بسبب إصابة في الفخذ، وكانت هناك مخاوف من أنه قد يغيب حتى نهاية الموسم، لكن المدرب الألماني يورغن كلوب قلل من هذه المخاوف، وأكد عودة اللاعب للمشاركة قريبا، بعد ان اقترب من التعافي.

يذكر أن محمد صلاح يتصدر هدافي الدوري الممتاز بـ16 هدفا بفارق أربع أهداف عن مطارده وزميله البرتغالي جوتا، وقد سجل صلاح لليفربول في الموسم الجاري 23 هدفا في 26 مباراة بكل المسابقات، بجانب صناعة تسع أهداف، ورغم هذا ترى الصحيفة أن تياغو أكثر أهمية بالنسبة لصناعة اللعب وفتح خطوط الهجوم لليفربول، أكثر من محمد صلاح.

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