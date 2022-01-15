الامارات | عيسى هلال الحزامي: قانون الرياضة الجديد بشرى خير للحركة الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن عيسى هلال الحزامي: قانون الرياضة الجديد بشرى خير للحركة الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للقانون الجديد لرياضة الإمارات، وقال: إنها بشرى خير للحركة الرياضية، لاسيما وأنه تزامن مع أول شهور العام الجديد، الذي نتطلع أن يكون بداية لنقلة نوعية حقيقية للرياضة في الدولة، تتحقق فيه الآمال والأمنيات التي يتسع مداها كلما زادت التحديات والطموحات.

وأضاف: جاء صدور القانون الجديد في وقته ليواكب المتغيرات التي شهدتها الحركة الرياضية في العقود الماضية من عمر الدولة، وهي متغيرات كثيرة ومتنوعة، ربما كان أبرزها تحول المنظومة من الهواية إلى الاحتراف، وميلاد المجالس الرياضية الثلاث في أبوظبي ودبي والشارقة، بالإضافة إلى اشهار عدد كبير من الاتحادات في ألعاب ورياضات حديثة، مما ترتب عليه ثقافة جديدة وأرضية مختلفة لواقع الحركة الرياضية، وبالطبع كل ذلك كان يقتضي في المقابل تحديثاً وتطويرٍاً في النظم واللوائح المنظمة للعمل، وصياغة جديدة للمهام والصلاحيات المنوطة بالمؤسسات، من القمة الإدارية ممثلة في الهيئة العامة للرياضة، مروراً باللجنة الأولمبية والمجالس الرياضية، وانتهاء بالاتحادات والأندية والأكاديميات وغيرها من المؤسسات.

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