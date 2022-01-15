ما هي موعد مباراة تونس وموريتانيا في كأس أمم أفريقيا ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يستهدف منتخب تونس تعويض خسارته في الجولة الأولى لكأس أمم أفريقيا 2022، يوم الأحد حين يلاقي نظيره منتخب موريتانيا.



وافتتح منتخب تونس، في لقاء جدلي، مشواره في كأس أمم أفريقيا بخسارة 1-0 أمام مالي، بينما تلقت موريتانيا الهزيمة بنفس النتيجة أمام جامبيا.

يلاقي منتخب تونس نظيره موريتانيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا، مساء الأحد 16 يناير/ كانون ثان.

وتنطلق المباراة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تبث منافسات كأس الأمم الأفريقية عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنقل مباراة تونس وموريتانيا عبر قناة beIN Sports HD 1 Max بصوت المعلق العماني خليل البلوشي.

جدول ترتيب مجموعة تونس وموريتانيا في كأس أمم أفريقيا

مالي - 3 نقاط

جامبيا - نقاط

تونس - بدون نقاط

موريتانيا - بدون نقاط