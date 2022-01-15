شكرا لقرائتكم خبر عن "اليد" يفرض 15 ألف جنيه غرامة الانسحاب من كأس الاتحاد للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض مسئولو اتحاد كرة اليد غرامة تقدربـ 15 ألف جنيه على أى فريق يقرر الانسحاب من بطولة كأس الاتحاد للسيدات المحدد انطلاقها يوم 12 فبراير المقبل.

ويشارك فى كأس الاتحاد للسيدات فرق، سموحة وأكاديمية القليوبي وهليوبوليس و6 أكتوبر واتحاد الشرطة وهليوليدو ومدينة نصر والترسانة والزهور والمعادى ومنوف الرياضى.

وهذه الأندية أصحاب المركز الرابع وحتى التاسع من المرحلة الأولى لدورى السيدات على صعيد المجموعتين الأولى و الثانية .

من جانبه، كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن تحديد الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل لانطلاق المرحلة الثانية لدورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2021 / 2022 .

ويشارك فى المرحلة الثانية لدورى السيدات 6 فرق هم كل من، الأهلى والزمالك والطيران و الجزيرة وسبورتنج والشمس، لخوض دورى من دورين يتأهل منهم 4 فرق للمرحلة النهائية لتحديد البطل.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 17 يناير الجارى موعدًا لانطلاق المرحلة الثانية من دورى المحترفين لتحديد البطل بدلاً من يوم 10 فبراير، نظرًا لتأجيل بطولة أمم أفريقيا للكبار .

ومن المقرر أن تشهد الجولة الأولى مواجهة الأهلى لفريق سموحة والزمالك مع البنك الأهلى وسبورتنج مع طلائع الجيش.

أما الجولة الثانية فتشهد مواجهات بين كل من: سموحة مع الزمالك وطلائع الجيش مع البنك الأهلى وسموحة مع الأهلى.

وبدأ موسم الرجال فى سبتمبر الماضى بدورى المحترفين، حيث أعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقًا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرًا إلى أنه يقام على 3 مراحل.