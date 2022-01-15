الحكم محمد الصباحى يرافق الجماهير المصرية فى رحلة دعم المنتخب بالكاميرون

القاهرة - سامية سيد - حرص الحكم محمد الصباحي على السفر مع بعة الجماهير التي ستغادر للكاميرون بعد قليل لمؤازرة منتخب مصر أمام غينيا بيساو، اليوم السبت، فى إطار مواجهات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون فى الفترة ما بين 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.



الحكم محمد الصباحى يرافق الجماهير المصرية

وتتوجه بعثة المنتخب الوطنى لكرة القدم، غدا الأحد، إلى العاصمة الكاميرونية ياوندى، استعداداً لمواجهة السودان الثلاثاء المقبل فى الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وتتواجد بعثة مصر حاليا فى مدينة جاروا الكاميرونية التى استضافت مباراة الفراعنة الأولي أمام نيجيريا، وتستضيف ثاني المواجهات الليلة أمام غينيا بيساو، قبل توديع المنتخب الوطني للمدينة والانتقال للعاصمة.

ويخوض منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش المدير الفنى، فى التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، مباراته الثانية فى الدور الأول ببطولة أمم أفريقيا 2021 أمام غينيا بيساو باستاد أرمدى أدجيا الذى استضاف مباراة الفراعنة الأولى فى البطولة الثلاثاء الماضى والتى انتهت بفوز النسور بهدف نظيف.

ويتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا، بعد خسارة مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات أمام نظيره النيجيرى بهدف دون مقابل، وتحتل نيجيريا الصدارة بثلاث نقاط، وتأتى السودان فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة ثم غينيا بيساو بنفس الرصيد ثالثا، وفى المركز الرابع والأخير يقبع الفراعنة بدون نقاط.