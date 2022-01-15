هل يغادر صلاح الكاميرون لحضور حفل أفضل لاعب في العالم؟.. المنتخب يحسم الجدل

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مسئولو منتخب مصر، أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لن يغادر الكاميرون بعد مباراة غينيا بيساو لحضور احتفالية الفيفا لأفضل لاعب في العالم "ذا بيست".

وقال مسئولو المنتخب، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن صلاح لم يطلب السفر إلى سويسرا، كما يتردد، ولن يحضر احتفالية ذا بيست في سويسرا نظرا لتركيزه مع المنتخب والاستعداد لمباراة السودان.

وسيقام حفل جوائز الأفضل يوم الاثنين 17 يناير 2022، بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، في مدينة زيورخ السويسرية، تماشيًا مع إجراءات الصحة العامة.

وتواجد صلاح، في القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2021 من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جائزة «ذا بيست».

ونشر الموقع الرسمي للفيفا، ثلاثة أسماء ضمن القائمة النهائية التي سيتم الإعلان منهم عن اللاعب الأفضل في العالم، وذلك خلال حفل يتم إقامته في سويسرا 17 يناير الجاري.

ويتم التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم من خلال، المدير الفني لكل منتخب تابع لفيفا، وقائد كل منتخب، وصحفي من كل بلد حول العالم، إضافة إلى تصويت الجماهير على الجائزة.

وتواجد محمد صلاح في القائمة النهائية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما انضم إلى القائمة النهائية سابقا خلال نسخة عام 2017.

وضمت القائمة كل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن بايرن ميونيخ، والأرجنتيني ليونيل ميسي نحم باريس سان جيرمان ومحمد صلاح نجم ليفربول.