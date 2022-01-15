شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد هاني فى مهمة استعادة لقب "قائد الجبهة اليمنى" مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الطريق ممهداً لمحمد هاني، ظهير أيمن النادي الأهلي، لاستعادة مركزه من جديد، سواء مع الأهلي أو منتخب الفراعنة، وذلك بعد إصابة أكرم توفيق زميله بالفريق بقطع فى الرباط الصليبي للركبة، ما يعنى انتهاء موسمه خلال العام الجارى، والذي يشهد أكثر من مناسبة كبرى، سواء بمشاركة الأهلي فى كأس العالم للأندية وكذلك بطولة دوري أبطال أفريقيا، وأيضاً مشاركة المنتخب فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ورغم تذبذب مستواه فى بعض المباريات، إلا أن محمد هاني رجل المباريات الكبرى مع الأهلي، وكان أحد النجوم المؤثرين فى نهائي القرن 2020، الذى جمع الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا وانتهى بفوز الأحمر بهدفين لهدف ليتوج بدوري أبطال أفريقيا بعد غياب، وظهرت قيمة هاني فى قضائه على خطورة أشرف بن شرقي أحد أهم مفاتيح اللعب في الزمالك.

كما ظهر محمد هاني بشكل أكثر من مميز في مباراة الأهلي وبايرن ميونخ بكأس العالم للأندية بالنسخة الماضية، والتي أحرز فيه الفريق الأحمر الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه.

وتضع جماهير الأهلي ثقة كبيرة فى محمد هاني، الذي ابتعد فى الفترة الماضية عن مركزه في ظل تألق أكرم توفيق، خاصة أن هاني يمتلك من الخبرات الدولية والمحلية ما يؤهله لتأمين ذلك المركز مع الفريق الأحمر.

وشارك محمد هاني مع النادي الأهلي في 205 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 13 هدفاً لزملائه بالفريق، وأحرز من البطولات: 5 ألقاب دوري عام، بطولتين دوري أبطال أفريقيا، بطولتين كأس السوبر الأفريقي، بطولتين كأس مصر، وبطولة كأس السوبر المصري.