شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر: صلاح لن يغادر الكاميرون بعد مباراة غينيا لحضور احتفالية ذا بيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر حقيقة ما تردد عن سفر محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الانجليزي، إلى سويسرا عقب مباراة غينيا بيساو الليلة في أمم أفريقيا بالكاميرون لحضور احتفالية ذا بيست.

قال مسئولو المنتخب إن محمد صلاح لم يطلب السفر إلى سويسرا، كما يتردد، ولن يحضر احتفالية ذا بيست في سويسرا نظرا لتركيزه مع المنتخب والاستعداد لمباراة السودان.

وسيقام حفل جوائز الأفضل يوم الاثنين 17 يناير 2022، بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، في مدينة زيورخ السويسرية، تماشيًا مع إجراءات الصحة العامة.

وينافس محمد صلاح على الجائزة، ليونيل ميسي هداف المنتخب الأرجنتيني ولاعب باريس سان جيرمان، وماكينة الأهداف البولندية روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني.

محمد صلاح ينافس على الجائزة ضمن الثلاثي المتواجد في القائمة النهائية، للمرة الثانية، بعدما حل ثالثًا في 2018 خلف لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو.