شكرا لقرائتكم خبر عن خوان براون يطالب الاسماعيلى بإعارة حازم مرسى قبل غلق باب القيد الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الأرجنتينى خوان براون، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، إعارة حازم مرسى مهاجم الدراويش الصاعد لأحد الأندية المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية حتى يكتسب اللاعب الخبرة اللازمة، ويعود للقلعة الصفراء بداية من الموسم الجديد.

وكان الإسماعيلى قد وضع حازم مرسى على قائمة الانتظار مع بداية الموسم الجارى، ولكن اللاعب يشارك بصفة مستمرة في التدريبات مع الفريق الأصفر.

وفى سياق آخر، وصلت بشكل رسمي البطاقة الدولية الخاصة بالدولي البوليفي كاراميلو ألجانزا الوافد الجديد بصفوف الفريق، وبذلك يحق للفريق الاستعانة بجهود اللاعب بشكل طبيعى اعتبارا من مواجهة الأهلى فى ثاني جولات مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتعاقد الإسماعيلى مع وصيف هدافي الدوري البوليفي بعقد طويل الأمد سعيًا لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق، ومن أجل تحسن النتائج على صعيد مسابقة الدورى الممتاز.

وكان الجهاز الفني بقيادة الأرجنتينى خوان براون قد أعلن قائمة لاعبيه بمعسكر الإسكندرية والتى شهدت تواجد الدولي البوليفي.

يذكر أن الدراويش سيواصل معسكره المغلق بالإسكندرية ضمن الإعداد لمباراة الأهلى التى ستقام عصر الإثنين على ملعب برج العرب، لتجنب شعور اللاعبين ببعض الإرهاق.