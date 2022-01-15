تعرف على مواعيد مباريات اليوم "السبت المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات المهمة والمتنوعة في البطولات المختلفة.
كأس أمم أفريقيا
06:00 ـ نيجيريا vs السودان ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX HD2
09:00 ـ غينيا بيساو vs مصر ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX HD1
02:30 ـ مانشستر سيتي vs تشيلسي ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 1
05:00 ـ نيوكاسل vs واتفورد ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 1
05:00 ـ وولفرهامبتون vs ساوثامبتون ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت اكسترا 1
05:00 ـ نورويتش سيتي vs إيفرتون ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 2
07:00 ـ أستون فيلا vs مانشستر يونايتد ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 1
09:45 ـ يوفينتوس vs أودينيزي
الدوري الفرنسي
10:00 ـ باريس سان جيرمان vs بريست ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 1
الدوري الألماني
04:30 ـ كولن vs بايرن ميونخ