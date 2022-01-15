اخبار الرياضه

تعرف على مواعيد مباريات اليوم "السبت المتنوع" والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات المهمة والمتنوعة في البطولات المختلفة.

كأس أمم أفريقيا

06:00 ـ نيجيريا vs السودان ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX HD2

09:00 ـ غينيا بيساو vs مصر ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX HD1

02:30 ـ مانشستر سيتي vs ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 1

05:00 ـ نيوكاسل vs واتفورد ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 1

05:00 ـ وولفرهامبتون vs ساوثامبتون ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت اكسترا 1

05:00 ـ نورويتش سيتي vs إيفرتون ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 2

07:00 ـ أستون فيلا vs مانشستر يونايتد ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 1

09:45 ـ يوفينتوس vs أودينيزي

الدوري الفرنسي

10:00 ـ باريس سان جيرمان vs بريست ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 1

الدوري الألماني

04:30 ـ كولن vs بايرن ميونخ

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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