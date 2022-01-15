قبل نهائي السوبر.. ضربة موجعة لريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تأكد غياب المدافع داني كارفاخال عن صفوف ريال مدريد في المباراة المقررة أمام أتلتيك بيلباو غد الأحد في العاصمة السعودية الرياض في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، وذلك إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.



وكان كارفاخال قد شارك أساسيا في المباراة التي فاز فيها ريال مدريد على برشلونة 3 / 2 أمس الأول الأربعاء في قبل نهائي كأس السوبر على ملعب استاد الملك فهد الدولي في الرياض، لكنه لن يشارك في النهائي المقرر على الملعب نفسه مساء الأحد.

وأعلن ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني، الجمعة أن الفحوص كشفت عن إصابة الإسباني الدولي كارفاخال بفيروس كورونا.

وكان لوكاس فاسكيز قد حل مكان كارفاخال لدى تبديله خلال مواجهة برشلونة، التي حسمت بهدف الفوز 3 / 2 الذي سجله فيديريكو فالفيردي في الوقت الإضافي.

وتأهل أتلتيك بيلباو حامل لقب كأس السوبر إلى النهائي بالفوز على أتلتيكو مدريد 2 / 1 أمس الخميس في المباراة الثانية بالدور قبل النهائي.