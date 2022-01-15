تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو في كأس أمم أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يخوض منتخب مصر تحديا جديدا في كأس أمم أفريقيا 2022، حين يلاقي غينيا بيساو مساء يوم السبت.



ويلتقي المنتخبان في ختام مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، بعد خسارة الفراعنة المباراة الأولى 0-1 ضد نيجيريا، وتعادل غينيا بيساو سلبيا مع السودان.

ويأمل المنتخب المصري بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش في تصحيح الأوضاع، وتحقيق فوز ينعش آمال فريقه في بلوغ الدور ثمن النهائي.

وذكر موقع "يلا كورة" المصري أن كيروش استقر بنسبة كبيرة على ملامح التشكيل الذي سيخوض به المباراة المرتقبة ضد غينيا بيساو.

واستقر كيروش على عودة الثنائي المخضرم عبدالله السعيد وعمرو السولية لخط وسط منتخب مصر، على حساب محمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي.

ومع تأكد غياب أكرم توفيق وأحمد فتوح بداعي الإصابة، يشارك بدلا منهما عمر كمال وأيمن أشرف في مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر تواليا.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف - محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي - عمر كمال

الوسط: عمرو السولية - محمد النني - عبد الله السعيد

الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد