شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي على رادار أندية الممتاز بعد تألقهم فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أكثر من نادٍ اهتمامهم بالحصول على خدمات لاعبي الأهلي الشباب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد ظهورهم بمستوى جيد خلال مشاركتهم فى مباراة الجونة الأخيرة ببطولة كأس الرابطة التى انتهت بالتعادل السلبي، وتقديم مستويات مميزة فى المباراة التى شهدت ظهور عدد كبير من اللاعبين الشباب.

وشهدت مباراة الجونة ظهور أكثر من لاعب شاب فى الأهلي بمستوى جيد، مثل زياد طارق وعبد الرحمن مانو ومحمد المغربي ومصطفى شوبير ومحمد نصير، لاسيما أنهم لم يسبق لهم المشاركة مع الفريق الأحمر، لاسيما مع صعوبة الحصول على فرصة المشاركة في المباريات الرسمية في وجود هذا الكم الكبير من اللاعبين.

ولا يمانع مسئولو النادي الأهلي فى خروج لاعبيه الشباب للإعارة من أجل اكتساب الخبرات الكافية والحصول على فرصة مشاركة أكبر خارج القلعة الحمراء، من أجل العودة للأهلي بشخصية مختلفة وتقديم الإضافية للفريق الأحمر على غرار ما حدث مع أكثر من لاعب مثل أحمد عبد القادر وعمار حمدي وأكرم توفيق ومحمد شريف وصلاح محسن.