شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. سحب قرعة كأس سيدات و رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم السبت مراسم سحب قرعة كأس مصر للرجال وسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى الجديد 2021/2022.

ويشارك فى مسابقة السيدات كل من، الأهلى والزمالك والصيد وسبورتنج وسموحة والشمس وأصحاب الجياد والطيران والجزيرة ووادى دجلة والزهور وهليوبوليس و دلفى و الاتحاد السكندرى و المعتدى و الفائز من مين اخر و جزيرة الورد.

بينما يشارك فى أندية الرجال كل من: الأهلى والزمالك وطلائع الجيش وسموحة وبتروجت والطيران وسبورتنج والاتحاد السكندرى وإيسترن كومباني والشمس ومصر للبترول وبنى سويف والمنيا وهليوبوليس وبورسعيد والداخلية والقناة والترسانة و6 أكتوبر والإعلاميين ودلفى وطنطا والزهور وإسكندرية للبترول وبنها وكفر الشيخ والصيد واتحاد الشرطة والفائز من محافظة الفيوم مع قارون وجزيرة الورد مع ميت غمر والفائز من العبور مع حدائق الأهرام و بايونيرز ممثل الصعيد.

ونجح الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، فى استرداد مقر الاتحاد الإفريقى سابقا بعد غياب طال قرابة 20 عاما فترة تولى الدكتور عمرو علوانى رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وبعد توقيع عقد الاتفاق لتسليم المقر بين كل من: ياسر قمر بصفته رئيس الاتحاد المنتخب المصرى، والدكتور عمرو علوانى رئيس الاتحاد الإفريقى السابق، يعود المقر لحيازة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، لاعتبارها ضمن الأصول الثابتة للاتحاد المصرى للكرة الطائرة.