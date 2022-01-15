شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الأهلى يجتمع اليوم لأول مرة بحضور العامرى فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى في الثالثة عصر اليوم، السبت، اجتماعاً لأول مرة بحضور العامرى فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة بعد انتهاء أزمة تجميده.

ويأتى اجتماع مجلس الأهلى لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات القلعة الحمراء، بالإضافة إلى الملفات الخاصة بفروع النادى المختلفة.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارا بعودة العامرى فاروق لمجلس إدارة الأهلي، بعد انتخابه في منصب النائب، فى مجلس محمود الخطيب، معتمداً بتنفيذ الحكم الصادر عن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الأهلي التي جرت يوم 26 نوفمبر الماضي والمتضمن عدم إعلان فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية وعرض أمره على الجمعية العمومية.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت إلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات الأهلي بعدم إعلان العامري فاروق فائزا بمنصب نائب الرئيس.

وكان العامري فاروق قد عٌرض على الجمعية العمومية للنادي الأهلي للموافقة على فوزه بالتزكية والتي وافقت بعد حصوله على 19 ألف صوت خلال الانتخابات التي أقيمت يوم 26 نوفمبر الماضي، واسفرت عن انتخاب محمود الخطيب رئيسًا للقلعة الحمراء، برفقة قائمته كاملة.