الموقف صعب.. هل يودع منتخب غانا أمم أفريقيا مبكرا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أصبح المنتخب الغاني في موقف لا يحسد عليه بعدما حقق نقطة واحدة من مباراتين، عقب التعادل الذي حققه في الجولة الثانية أمام الجابون في المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية.

وخسر المنتخب الغاني أمام المغرب، ثم تعادل مع الجابون، وستكون هناك مباراة ثالثة وأخيرة ضد جزر القمر في ختام مرحلة المجموعات.

أصبح ترتيب المجموعة الثالثة كما يلي:

وضاع على المنتخب الغاني أمل التأهل في الصدارة بكل تأكيد، حيث أن المغرب وصل إلى النقطة السادسة، بينما لن يتمكن النجوم السوداء من جمع أكثر من 4 نقاط في أفضل الظروف.

أما فيما يتعلق بالوصافة فيبدو الأمل غير بعيد، ويعتمد في الأساس على نتيجته أمام جزر القمر، ونتيجة الجابون أمام المغرب في الجولة الأخيرة.

فيما يتعلق بالمغرب، فهو بحاجة إلى التعادل فقط لضمان صدارة المجموعة الثالثة، لكن غانا ستحتاج لمساعدة أكبر ليتوقف المنتخب الجابوني عند 4 نقاط.

في حالة فوز المغرب، فإن المنتخب الغاني يستطيع الانتصار على جزر القمر ويعادل الجابون في عدد النقاط، وهو يؤدي إلى النظر أولًا للمواجهات المباشرة التي تشير إلى التعادل بين الفريقين.

بعد المواجهات المباشرة هناك فارق الأهداف المسجلة، وهو ما يعني أن غانا، في حالة خسارة الجابون من المغرب بهدف نظيف ستكون بحاجة للفوز على جزر القمر 2-0.

وفي حالة تعادل الجابون، فإن غانا بحاجة إلى الفوز أيضا أملا في الصعود بين أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث، مع انتهاء المنافسات بالكامل.

وأي نتيجة باستثناء الفوز على جزر القمر سوف تحطم آمال غانا في التأهل إلى دور الـ16، ويجعل الفريق بين 8 منتخبات فقط تودع البطولة في مرحلة المجموعات.