الخليج 365 يكشف.. ماذا يدور في عقل كيروش قبل مباراة غينيا بيساو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يواجه المنتخب المصري منافسه منتخب غينيا بيساو، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا والتي تقام بالكاميرون.

المنتخب المصري ليس أمامه سوى تحقيق الفوز بعد الأداء والنتيجة السلبية في اللقاء الأول أمام المنتخب النيجيري والتي انتهت لصالح "النسور" بهدف دون رد.

تشكيل منتخب "الفراعنة" سيشهد العديد من التغييرات بحسب ما علمه "الخليج 365"، حيث من المتوقع أن يُجري البرتغالي كارلوس كيروش أربع تغييرات عن مباراة نيجيريا الأولى.

الجانب الدفاعي سيشهد تغييران من خلال مشاركة أيمن أشرف على حساب أحمد فتوح والذي يعاني من الإصابة، في المقابل سيلعب عمر كمال عبد الواحد بدلاً من أكرم توفيق والذي يغيب عن باقي البطولة لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وسط الملعب، سيشهد مشاركة عمرو السولية ليكون على حساب حمدي فتحي، كما سيعتمد كيروش على عبد الله السعيد ليكون مشاركة الأخير بدلاً من محمود حسن "تريزيجيه".

وسيحتفظ كيروش على الثلاثي الهجومي دون تغيير من خلال مشاركة "القائد" محمد صلاح ومعه عمر مرموش على أن يقود الهجوم مصطفى محمد.

وسيتكون تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

ويأتي المنتخب المصري في المركز الأخير بدون نقاط، في المقابل يتصدر منتخب نيجيريا الترتيب برصيد ثلاث نقاط، يليه كل من منتخبي السودان وغينيا بيساو برصيد نقطة.