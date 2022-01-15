رئيس الإسماعيلي لمصراوي: اتفقنا مع المهاجم الأرجنتيني دوري.. وسعره يُساوي قيمة الفريق بأكمله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

أعلن رئيس نادي الإسماعيلي، يحيى الكومي، عن إتمام مجلس إدارة ناديه الاتفاق مع المهاجم الأرجنتيني دييجو دوري؛ لتدعيم صفوف فريقه خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف الكومي، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت:"اللاعب وصل مصر بالفعل وسنجتمع معه اليوم وسننهي معه التعاقد على الفور، اللاعب سعره على ترانسفير ماركت يُعادل فريق الإسماعيلي بالكامل الـ٣٠ لاعبًا".

وأتم رئيس نادي الإسماعيلي تصريحاته بقوله:"تعاقدنا معه بسعر مقبول، فريقنا ينقصه الهداف وها هو الهداف وصل إلينا".

وكان الإسماعيلي، الذي يحتل المركز 17 ـ قبل الأخير ـ بجدول ترتيب الدوري، قد فاز يوم أمس الخميس أمام نظيره سموحة بهدف نظيف في مستهل مشواره في كأس الرابطة.