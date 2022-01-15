يحيى الكومي لمصراوي: الإسماعيلي فاق.. وسنفوز على الأهلي بهدفين نظيفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـأحمد شاكر:

يثق يحى الكومي، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، في قدرة فريقه على الفوز أمام نظيره الأهلي خلال المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة.

وقال الكومي، في تصريحات خاصة ليلاكورة:"الفريق فاق، وأعتقد أن هذا ظهر أمام سموحة؛ فكان ينقصنا فقط الروح وها هي عادت، الفارق كبير بين مواجهة سموحة بكأس الرابطة عن مباراتنا معهم الأخيرة بالدوري؛ "الفريق كان نايم وفاق"".

وأتم رئيس نادي الإسماعيلي تصريحاته بقوله:"عدنا وبقوة وسنفوز بهدفين دون رد على الأهلي وسنضاعف المكافئة الموجودة في اللائحة حال الفوز على الأهلي هذا بقرار شخصي مني".

وكان الإسماعيلي، الذي يحتل المركز 17 ـ قبل الأخير ـ بجدول ترتيب الدوري، قد فاز يوم أمس الخميس أمام نظيره سموحة بهدف نظيف في مستهل مشواره في كأس الرابطة.