"ليس من عادتي الرد".. بانون يحسم الجدل حول إصابته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

رد بدر بانون مدافع فريق الأهلي والمنتخب المغربي، على الإشاعات التي ارتبط بها بشأن وضعه الصحي والتي أثيرت عنه في الفترة الأخيرة.

رسائل بانون جاءت عبر صفحته الرسمية على "انستجرام" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة، وجاءت كالتالي:

"ليس من عادتي أن أنزل تفسيرات حول الإشاعات، لكن أود أن أقول أن كل ما يروج في الصفحات من أخبار حول صحتي ليس له أي أساس من الصحة الحمد لله، فبسبب إصابتي بفيروس كورونا مرتين متقاربة الزمن نتجت مضاعفات تتطلب فقط راحة وعدم بذل أي مجهودات لمدة تتراوح تقريبا بين ثلاثة وخمسة أسابيع بإذن الله، المرجو من الصفحات والصحافة المحترمة عدم نشر أخبار دون التأكد من صحتها لأن مثل هذه الأخبار تسبب مخاوف وهلع بالنسبة للعائلة والمقربين. أتمنى تفهم الأمر مع احترامي للجميع، دون أن أنسى شكرا للجميع على تفقدهم لصحتي وسؤالهم عني وأعتذر عن عدم قدرتي على الرد على جميع الرسائل".

وكان بدر بانون تعرض للإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" خلال تواجده مع المنتخب المغربي في إطار التحضيرات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ورغم شفاء بانون من إصابته بكورونا إلا أنه تعرض للإصابة في عضلة السمانة، الأمر الذي جعله بعيدًا عن قائمة "أسود الأطلس" ليعود من جديد للأهلي، لينضم بدلاً منه أشرف بنشرقي لاعب فريق الزمالك.