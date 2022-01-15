بهدف قاتل.. الجابون تُعقد مهمة غانا بتعادل مثير بكأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استطاع المنتخب الجابوني أن يحقق نقطة ثمينة على حساب منتخب غانا بالتعادل بهدف لكل جانب ضمن حسابات المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية، في إطار الجولة الثانية.

وبدأ منتخب غانا بتشكيل مكون من: جوزيف وولاكوت، أندي يادوم، دانيل أمارتي، ألكسندر دجيكو، عبد الرحمن بابا، توماس بارتي، بابا إدريسو، دانيل كوفي كيريه، جوردان أيو، كمال الدين سليمان، أندري أيو.

في المقابل، تكون تشكيل الجابون من: جان نويل أمونوم، أنتوني أويونو، برنو مانجا، جوان أوبيانج، آرون بوبيندزا، جويلور كانجا، لويس أميكا أوتشانجا، أندري بوكو، سيرجي جونيور مارتينسون، دينيس بوانجا، جونيور أسومو أكو.

أندري أيو استطاع أن يسجل هدف منتخب غانا الأول في الدقيقة 19، بتسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء لتصبح النتيجة (1-0).

وفي الدقيقة، 88 أحرز جيم أليفينا هدفًا قاتلاً لصالح المنتخب الجابوني لتصبح النتيجة (1-1).

وفشل المنتخب الغاني في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعد الخسارة من المنتخب المغربي في الجولة الأولى، في المقابل اقترب منتخب الجابون من الوصول لدور الـ16 بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط.

وكان المنتخب المغربي وصل إلى دور الـ16 بعد الفوز على منتخب جزر القمر بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن يواجه منتخب الجابوني نظيره المغربي في الجولة المقبلة، بينما ليس أمام منتخب غانا سوى الفوز من خلال مواجهة جزر القمر صاحب المركز الأخير بدون نقاط.