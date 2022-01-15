شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل متحور أوميكرون فى الملقحين وغير الملقحين؟.. الصحة تعلق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن متحور أوميكرون ينتشر بسرعة عالية جدا فى جميع دول العالم.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: الأشخاص المطعمون بلقاح كورونا يستطيعون التغلب على عدوى أوميكرون.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن غير المطعمين بلقاح كورونا سيكونون معرضين بنسبة كبيرة لتدهور حالتهم حالا الاصابة كما سيحدث لهم مضاعفات خطرة ربما تصل للوفاة.