وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن غير المطعمين بلقاح كورونا سيكونون معرضين بنسبة كبيرة لتدهور حالتهم حالا الاصابة كما سيحدث لهم مضاعفات خطرة ربما تصل للوفاة.

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن متحور أوميكرون ينتشر بسرعة عالية جدا فى جميع دول العالم.

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل متحور أوميكرون فى الملقحين وغير الملقحين؟.. الصحة تعلق والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية