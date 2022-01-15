شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسي عن منتدى الشباب: كنا نحتاج لحوار صريح مثل هذا حول مستقبل العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن فخرها واعتزازها بعد متابعة فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.

وقالت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك"،: "بكل فخر واعتزاز تابعت بحماس فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، فقد كنا فى احتياج إلى حوار صريح ومباشر مثل هذا حول مستقبل العالم ما بعد الجائحة وخطر التغيرات المناخية، وقد وفر المنتدى، بأفكار شبابه، فرصة لهذا بشهادة الجميع".



حساب السيدة انتصار السيسى

وأضافت: "ولا يفوتنى هنا أن أتوجه بكل تحية للمشاركين فى المنتدى، فقد استمتعت بالحوارات والنقاشات الثرية مع قادة المستقبل، وإننى إذ أهنئ منظمى المنتدى على النجاح الفائق فى اختيار محاور المنتدى وجلساته مع التنظيم الرائع والحفاظ على الإجراءات الاحترازية، فإننى أتطلع للنسخة الخامسة بإذن الله، ودائما وأبدا تحيا مصر بعزيمة شبابها".