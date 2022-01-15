شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلق رحلاتها الجوية من 150 دولة وسط ارتفاع حالات أوميكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مطار هونج كونج الدولي، مؤقتًا الرحلات التجارية القادمة من 150 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة ، من الأحد المقبل إلى 15 فبراير، وفقًا لإشعار نُشر على موقعه على الإنترنت.

وجاء في الإشعار، أن الركاب الذين أقاموا في دول مثل المملكة المتحدة أو كندا أو روسيا خلال الـ 21 يومًا الماضية يخضعون للتعليق، وأضاف أن القرار اتخذ من أجل السيطرة على انتشار متغير أوميكرون شديد العدوى.

أبلغت وكالة الصحة في هونج كونج عن 385 حالة إصابة إيجابية بـ COVID-19 في الأيام الـ 14 الماضية ، معظمها "مستورد" من دول أخرى ، حسبما أفاد مسؤولون في بيان صحفي يوم الجمعة.

كما أفادت وكالة أسوشيتد برس أن المدينة أغلقت العديد من المباني السكنية واختبرت الآلاف استجابة للحالات الجديدة.

وتأتي هذه القيود في أعقاب تشديد السيطرة في الموجة الأخيرة من الوباء وبينما تستعد الصين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

ووفقا للتقرير، تنفذ الصين اختبارات على مستوى المدينة في بعض المدن وتختبر أيضًا الأطفال من المدارس الدولية كجزء من سياستها "صفر حالة".