شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأوقاف تفتتح 26 مسجدا على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائى، غدا السبت، حيث يؤدى الطلاب امتحان اللغة العربية والتربية الدينية يوم السبت 15 يناير الجارى، كما يمتحن الطلاب يوم 16 فى مادتى العلوم والمهارات المهنية، و17 يناير مادتى الدراسات وتكنولوجيا المعلومات، و18 يناير لغة إنجليزية، ومنح الطلاب إجازة يوم 19 يناير، ويوم 20 يناير يمتحن الطلاب فى الرياضيات.

انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى للفصل الدراسى الأول غدا

تنطلق غدا السبت امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائى، حيث يؤدى الطلاب امتحان اللغة العربية والتربية الدينية يوم السبت 15 يناير الجارى، كما يمتحن الطلاب يوم 16 فى مادتى العلوم والمهارات المهنية، و17 يناير مادتى الدراسات وتكنولوجيا المعلومات، و18 يناير لغة إنجليزية، ومنح الطلاب إجازة يوم 19 يناير، ويوم 20 يناير يمتحن الطلاب فى الرياضيات.

الأوقاف تفتتح اليوم 26 مسجدا فى المحافظات

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 26 مسجدًا، من بينها 21 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى الآن 492 مسجدًا، منها 419 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) و(73) مسجدًا صيانة وترميمًا، وهى على النحو التالي:

توقف حركة الملاحة بميناء البرلس وبمياه البحر المتوسط لسوء الأحوال الجوية

توقفت حركة الصيد بميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، لليوم السادس على التوالي، لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

نقابة الأطباء تحقق فى شكوى الطبيب المعالج للراحل وائل الإبراشى ضد خالد منتصر

تعقد النقابة العامة للأطباء، يوم الثلاثاء المُقبل، جلسة استماع للدكتور شريف عباس الطبيب المُعالج للإعلامى الراحل وائل الإبراشى، كأولى إجراءات لفتح تحقيقات داخل النقابة بشأن طلب الطبيب الامتثال أمام لجنة التحقيق بنقابة الأطباء، لتبرئة ساحته من كافة الاتهامات المُوجهة إليه من قبل أرملة الإبراشى، والدكتور خالد منتصر، بالإضافة إلى بدء التحقيقات في الشكوى التي تقدم بها "شريف" ضد الدكتور خالد منتصر، لنشره عدة اتهامات دون سند علمى على "السوشيال ميديا".

تعرف على حصاد قطاع التعليم ما قبل الجامعى خلال عام 2021.. إنفوجراف

تسعى الدولة المصرية إلى تطوير المنظومة التعليمية والتغلب على العديد من التحديات التي تواجهها، وذلك وفق خطة طموحة تستهدف رفع كفاءة المدارس والتوسع فيها، ودمج التكنولوجيا الحديثة بالعملية التعليمية، إلى جانب تحديث المناهج وإقرار نظم تعليمية جديدة تعمل على تنمية الفكر والمهارات وليس الحفظ والتلقين، فضلاً عن الاستفادة من التحول الرقمي عن طريق استحداث منصات توفر محتوى تعليمياً يخدم البرامج الدراسية، وتساعد على التحول نحو التعليم المدمج ومواكبة التطور العلمي.

انقطاع المياه عن 11 منطقة بأكتوبر 8 ساعات اليوم

تشهد 11 منطقة بمدينة 6 أكتوبر انقطاع المياه اليوم 8 ساعات، حيث أعلنت محافظ الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة وبالتنسيق مع جهاز مدينة 6 أكتوبر بتنفيذ أعمال تحويل خط المياه قطر 800 مم بميدان جهينة بمحور 26 يوليو، مما يتطلب قطع المياه لمدة 8 ساعات اعتباراً من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة 6 من صباح غدا السبت.





مفتى الجمهورية: نجاح منتدى شباب العالم يعكس إيمان القيادة السياسية بدور الشباب

أكد الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أن نجاح مصر في عقد منتدى شباب العالم تحت رعاية وفي حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، تحت شعار "العودة معًا"، بمشاركة شباب من 196 دولة من جميع أنحاء العالم، يعكس إيمان الرئيس بأهمية وقيمة دَور الشباب في تحقيق تنمية المجتمعات وتقدمها، وضرورة الاستماع جيدًا لأفكارهم ومقترحاتهم .

الصحة: فحص 9 ملايين و160 ألف طالب بمبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 9 ملايين و160 ألفاً و324 طالباً بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها بداية العام الدراسي الحالي وحتى اليوم، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب.

الأرصاد: أمطار بأغلب الأنحاء تمتد للعاصمة مساء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقسا باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للبرودة على شمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

المديريات التعليمية: امتحان الثانوى العام الورقى موحد على مستوى كل إدارة

أكدت المديريات التعليمية أن امتحان الفصل الدراسى الأول لطلاب الثانوى العام الورقى سيكون موحدا على مستوى الإدارة التعليمية، حيث تم الانتهاء من وضع أسئلة الاختبارات على مستوى الجمهورية فى الأجزاء المقالية التى تعقد ورقيا، أما بالنسبة للامتحان الإلكترونى الذى يمثل 70% من الامتحان سيتم إتاحة الأسئلة من قبل الوزارة.

كيروش يعيد صلاح ومصطفى محمد لمركزيهما الأصليين أمام غينيا بيساو

استقر كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، على عودة محمد صلاح ومصطفى محمد لاعبى المنتخب لمركزيهما الأصليين فى مباراة الغد أمام غينيا بيساو فى الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم افريقيا.

القبض على فرد أمن خاص اعتدى بالضرب على ابنة عصام الحضرى وصديقيها بالشيخ زايد

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على فرد أمن خاص داخل كمباوند سكني بالشيخ زايد، لاتهامه بالتشاجر مع ابنة حارس المرمي السابق عصام الحضري، وإصابتها وصديقيها بسبب الخلاف على أماكن ركن السيارات الخاصة بهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.