شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا انخفاض بالحرارة وفرص أمطار بالسواحل الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

غدا انخفاض بالحرارة وفرص أمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 10 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

المالية: صرف رواتب العاملين فى الحكومة بداية من الإثنين 24 يناير

تبدأ وزارة المالية، صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة بدءً من يوم الاثنين الموافق 24 يناير وحتى نهاية الشهر نفسه، وذلك بعدما قررت الوزارة تحديد مواعيد للجهات الحكومية لصرف الرواتب، للتيسير على العاملين بالدولة وكافة المواطنين والحد من التزاحم أمام ماكينات الصرف الآلي، واتساقاً مع الجهود التي تبذلها الدولة لمحاربة الفيروس، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة.

الأحد.. آخر موعد لمنح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية المتأخرة عن الأراضى

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن آخر موعد لمنح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها ( سكنى – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي)، هو يوم الأحد المقبل الموافق 16 يناير الجارى، وذلك بالإعفاء من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

الحكومة تستعرض نشاطها الأسبوعى.. إنفو جراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من8 حتى 14 يناير 2022، والذي تضمن عدد من الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة ولقاءات.

الصحة العالمية توافق على دوائين جديدين بجانب اللقاحات لعلاج أعراض كورونا

أوصت منظمة الصحة العالمية، بالموافقة على دوائين جديدين لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" يضافان إلى مجموعة من الوسائل المتاحة بجانب اللقاحات، لدرء خطر الإصابة بعوارض شديدة والموت من الفيروس، وتوفير المزيد من الخيارات لعلاج المرض وبأسعار معقولة.

الكهرباء: برامج تسجيل قراءة العدادات تضمن للمواطن إصدار فاتورة بأعلى دقة

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن البرامج الإلكترونية الحديثة التى يتم استخدامها في تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية والخاصة بمتابعة استهلاك مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، من أهم ملامح تطوير مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

وزير المالية يشدد على التعامل القانونى الحاسم ضد الإضرار بالخزانة العامة

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود قطاع الحسابات والمديريات المالية في تعزيز حوكمة منظومتى إجراءات المصروفات والإيرادات بمختلف الجهات الإدارية، التى تستهدف ترسيخ الانضباط المالى، وترشيد الإنفاق العام؛ بما يُسهم فى استدامة تحقيق المستهدفات الاقتصادية، على نحو يُساعد فى إرساء دعائم «الجمهورية الجديدة»، والمضى قدمًا فى مسيرة البناء والتنمية، من خلال خلق مساحة مالية لتعظيم أوجه الإنفاق على تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 14 يناير 2022.. وعيار 21 بـ797 جنيها للجرام

ينشر الخليج 365 آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الجمعة بالسوق المصري، وذلك بعد عدة تغيرات في الأسعار بين الصعود والهبوط خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك مع حركة صعود في التضخم الأمريكي، الأمر الذي رفع الطلب جزئيا على الملاذات الآمنة، وشهدنا الساعات القليلة الماضية حركة مستمر في سعر اونصة الذهب في البورصات العالمية، الأمر الذي انعكس على الذهب بمصر، وتغيرت أسعاره عدة مرات، ليستقر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر عند 797 جنيها للجرام.

الأحد.. آخر موعد لمنح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية المتأخرة عن الأراضى

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن آخر موعد لمنح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها ( سكنى – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي)، هو يوم الأحد المقبل الموافق 16 يناير الجارى، وذلك بالإعفاء من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

الكشف عن مقبرة أثرية تعود للعصر اليونانى الرومانى في أسوان.. صور

أعلن الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، نجاح البعثة الأثرية المصرية الايطالية، المشتركة العاملة فى محيط ضريح الاغاخان بمنطقة غرب أسوان برئاسة الدكتورة باتريسيا بياسينتينى أستاذه علم المصريات بجامعة ميلانو، فى الكشف عن مقبرة أثرية جديدة محفورة فى الصخر تعود للعصر اليوناني الروماني، وذلك من خلال عمل البعثة خلال موسم الحفائر الماضي، مضيفًا أن المقبرة تتكون من جزئين، الجزء الأول منها فوق سطح الأرض والثاني منحوت في الصخر.

الزمالك يتعادل مع إنبي سلبيا بكأس رابطة الأندية فى لقاء ركلات الجزاء الضائعة

سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة الزمالك وإنبي فى اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة، وكان يوسف أوباما لاعب الزمالك وجون إيبوكا لاعب إنبي قد أهدر كل منهما ركلة جزاء لصالح فريقه.