شكرا لقرائتكم خبر عن ربيعة يطلب تحديد موقفه مع الأهلي لحسم مصير عرض فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب رامي ربيعة، مدافع الأهلي، تحديد موقف مشاركته مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، قبل تحديد موقفه من الموافقة على العرض المقدم من نادي فيوتشر للانضمام إلى صفوفه في الانتقالات الشتوية الجارية أو رفضه.

ويترقب ربيعة حسم مصيره من المشاركة مع الأهلي ووقتها سيعتذر عن عرض فيوتشر أو يضغط للرحيل، في ظل صعوبة على فرصة المشاركة مع الفريق الأحمر بالموسم الحالي.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته دون راحة اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة الاسماعيلي في الجولة الثانية من كأس رابطة الأندية المحترفة، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل.

قبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الفنية والخططية التي شهدتها مباراة الجونة أمس في الجولة الأولى وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتطرق موسيماني خلال المحاضرة للحديث عن مباراة الإسماعيلي المقبلة ضمن الجولة الثانية في كأس الرابطة.

وشهد مران الأهلي انتظام كل من حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة وعمار حمدي وأحمد نبيل كوكا في التدريبات الجماعية.