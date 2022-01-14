شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يضم محمد صادق لاعب الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع محمد صادق، لاعب الوسط، قادما من صفوف النادي الإسماعيلي، بعدما أتمت إدارة بيراميدز الاتفاق مع نظيرتها في الإسماعيلي على كافة تفاصيل الصفقة لضم لاعب الوسط.

ويعتبر محمود صادق من أهم اللاعبين في مركز خط الوسط المهاجم في الكرة المصرية، وهو من مواليد 6 يوليو عام 1997، حيث يبلغ من العمر 24 عاما. وبدأ محمد صادق مشواره مع كرة القدم في صفوف نادي القناة بالإسماعيلية، قبل أن ينتقل عام 2017 إلى صفوف الإسماعيلي، وحاليا بات لاعبا في صفوف نادي بيراميدز.

من جانبه، رحب ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، بانضمام محمد صادق لصفوف النادي، موضحا أنه صفقة قوية لشاب موهوب جدير بالانضمام لبيراميدز، وسيكون إضافة للفريق في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن بيراميدز ينافس على جميع البطولات التي يشارك فيها هذا الموسم، سواء الدوري أو كأس مصر أو كأس الرابطة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية، وبالتالي فإن وجود محمد صادق مع النادي لما يمتلكه من إمكانيات سيكون مساعدا لزملائه في تحقيق المطلوب، ومتمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

فيما كشف الكابتن عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، أن التعاقد مع محمد صادق مدته 4 سنوات ونصف بداية من الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، ليصبح لاعبا في النادي حتى عام 2026، مبديا سعادته بالتعاقد مع اللاعب الذي يعد من أهم لاعبي جيل الشباب في مصر في الفترة الأخيرة، وهو ما يمثل تجسيدا لرؤية إدارة بيراميدز في إعداد فريق قوي يجمع توليفة متميزة بين الخبرات النادرة والمواهب الشابة الواعدة لتكون ركيزة أساسية لبناء مستقبل مشرق وآمن للفريق.