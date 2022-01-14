شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يوضح أسباب تأخر باسم مرسي في تسجيل الأهداف مع سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أبدى هيثم شعبان، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا، سعادته بتحقيق فريقه الفوز أمام فاركو بنتيجة 4/2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن الجولة الأولى لمرحلة المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

قال شعبان، في تصريحات عقب المباراة: "نجحنا في علاج الأخطاء التي ارتكبناها الشوط الأول، وأجرينا تبديلات أحدثت معنا الفارق، مثل محمود نبيل ومحمد توني"، موضحًا أنه تحدث مع اللاعبين، وأكد لهم أنهم مروا بمواقف التأخر في النتيجة خلال مباراتي الاتحاد السكندري والمقاولون العرب بالدوري، لكن عليهم اليوم تحقيق الفوز.

وتحدث هيثم شعبان عن باسم مرسي، موضحًا أنه لم يكن يسجل في مبارياته الأولى مع سيراميكا كليوباترا، وشعر بأنه متوتر لهذا السبب، ولذلك أطلعه على الإحصائيات الخاصة به في المباريات، وكيف يساعد الفريق في الشق الدفاعي قبل الهجومي، مشيرا إلى أن الأهداف ستأتي بالتدريج.

وأكد أن محاولة اللاعبين في الفريق مساعدة باسم مرسي على التسجيل أمر يعكس الروح الرائعة بين لاعبي سيراميكا، وسعيهم الدائم أن يكونوا على قلب رجل واحد.

واختتم الكابتن هيثم شعبان تصريحاته، مؤكدًا أنه يرغب في تدعيم صفوف سيراميكا بصفقة واحدة فقط في انتقالات يناير الجاري، موضحًا أن الصفقة المطلوبة لدعم أحد المراكز التي تعاني من نقص.