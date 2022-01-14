شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلي يستأنف تدريباته بدون راحة استعدادا لسموحة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية اليوم استعدادا لمواجهة فريق سموحة ضمن مباريات الجولة الثانية في كأس الرابطة والمقرر لها الإثنين المقبل بستاد بتروسبورت.

وشهد المران فقرة استشفائية وتأهيلية للاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام المقاولون العرب في كأس الرابطة تحت إشراف خالد جلال المدير الفني،

وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات بدنية قوية لرفع معدلات الحمل البدني استعدادا للمواجهات المقبلة .

وتلقى فريق البنك الاهلى الهزيمة أمس أمام المقاولون العرب في الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، بهدف نظيف سجله محمد طلعت لاعب المقاولون في الدقيقة 12 من عمر اللقاء.

ويتقاسم المقاولون العرب صدارة المجموعة الثانية متساويا مع الاسماعيلي، والذي فاز أيضاً بهدف نظيف على سموحة في الجولة الأولى، بينما حصد الأهلي والجونة نقطة واحدة بعد تعادلهما في المباراة الأولى ويتذيل فريق البنك الاهلى جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط.