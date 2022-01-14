سيراميكا يحوّل تأخره بهدفين لفوز برباعية أمام فاركو بكأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أعلن المدير الفني لفريق بيراميدز، إيهاب جلال، قائمته التي سيخوض بها مباراة فيوتشر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

ويحل بيراميدز ضيفًا على نظيره فيوتشر في الثانية والنصف ظهر يوم الأحد المقبل على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة.

وجاءت قائمة بيراميدز لمباراة فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أحمد فتحي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - إبراهيم حسن - عبد الله مجدي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر - عماد ميهوب

خط الهجوم: ناصر منسي - دودو الجباس - محمود وادي

ومن المقرر أن يخوض بيراميدز مرانه الأخير ظهر يوم غد السبت على ملعب النادي بالدفاع الجوي قبل الدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة.