المغرب ينضم لقطار التأهل السريع بالفوز على جزر القمر في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

فاز المنتخب المغربي على جزر القمر بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة ضمن الجولة الثانية لمرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول بالمجموعة الثالثة، ليقترب من التواجد في دور الـ16 البطولة، وظل منتخب جزر القمر بدون نقاط.

تقدم المنتخب المغربي في النتيجة بالدقيقة 15 من عمر المباراة عن طريق سليم أملاح الذي حصل على الكرة في منطقة الجزاء وصوبها قوية في المرمى لم يتمكن سالم بن بوينا حارس جزر القمر من التعامل معها.

حصل المنتخب المغربي على ركلة جزاء في الدقيقة 81 من عمر المباراة بعد إعاقة من حارس مرمى جزر القمر لزكريا أبوخلال الذب كان في وضعية سانحة من أجل التسجيل.

تولى يوسف الناصيري تسديد ركلة الجزاء في الدقيقة 83، واستطاع بن بوين أن يتألق في التصدي للكرة ويصحح الخطأ الذي ارتكبه.

ألغى الحكم هدف لصالح زكريا أبو خلال في الدقيقة 88 من عمر المباراة، بداعي التسلل قبل أن يتم العودة إلى تقنية حكم الفيديو، ويتم احتساب الهدف لوجود اللاعب في وضعية سليمة.