مالاوي تعبر زيمبابوي وتسجل فوزها الأول في كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

حول منتخب مالاوي تأخره بهدف لفوز مثير أمام نظيره زيمبابوي، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وتقدم منتخب زيمبابوي بالهدف الأول في الدقيقة 38 عن طريق اللاعب إسماعيل وادي.

وتمكن منتخب مالاوي من إدراك التعادل في الدقيقة 43 عن طريق اللاعب فرانك مهانجو.

وتلقى ستانلي سانودي لاعب مالاوي بطاقة صفراء في الدقيقة 49 من زمن المباراة.

وعاد فرانك مهانجو للتسجيل لمنتخب مالاوي محرزا الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 58 من زمن اللقاء.

ولعب منتخب زيمبابوي بتشكيل مكون من:

"بيتروس ماري - تيناج هاديبي- تيناج هاديبي- أونيسمور بهاسيرا- تاكودزوا شيمويموي- كيلفن مادزونجوي- جيرالد تاكوارا- إسماعيل وادي- كونداي بن يوي- نوليدج موسونا- تينو كادوير".

وعلى الجانب الأخر لعب منتخب مالاوي بتشكيل مكون من:

" إرنست كاخوبوي- ستانلي سانودي- دينس تشيمبزي- ليمبيكاني أمزافا- خدي ميابا- جون باندا- فرانسيسكو مادينجا- شيمويموي إيدانا- جوميزجاني شيروا-جابادينو مانجو- ريتشارد أمبولو".

وبتلك النتيجة، رفع منتخب مالاوي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث خلف السنغال وغينيا أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 4 نقاط.

وعلى الجانب الأخر، ظل منتخب زيمبابوي بدون نقاط بعد خساراتين، ليتواجد في المركز الأخير بالمجموعة.