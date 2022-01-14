منتخب المغرب يعبر جزر القمر ويتأهل لثمن النهائي والسنغال تتعادل مع غينيا



فاز منتخب المغرب على جزر القمر (2-0) في المباراة التي احتضنها ملعب أحمد أهيدجو، ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.



وأجرى وحيد خليلوزيتش مدرب المغرب، بعض التغييرات على التشكيلة، مقارنة بالمواجهة الأولى أمام غانا، حيث عاد أيوب الكعبي وسفيان أمرابط وطارق تسيودالي للتشكيل الرسمي.



وسجل هدفي الأسود سليم أملاح وزكرياء أبو خلال، في الدقيقتين 16 و90.



وتأهل منتخب المغرب لثمن نهائي البطولة، بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما بقي جزر القمر دون أي نقطة.



وفي مباراة أخرى حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة المنتخب السنغالي ونظيره الغيني.



وبهذه النتيجة رفع المنتخبان السنغالي والغيني رصيدهما إلى 4 نقاط.



وضمن ذات المجموعة تتواجه لاحقاً مالاوي مع زيمبابوي بحثا عن أولى نقاط المنتخبين في البطولة القارية.



وكانت السنغال قد فازت في مباراتها الافتتاحية على زيمبابوي بهدف دون رد في حين تغلّبت غينيا على مالاوي بذات النتيجة.



(وكالات)

