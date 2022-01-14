الامارات | إصابات "كورونا" تداهم سيتي عشية مواجهة القمة أمام تشلسي

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات "كورونا" تداهم سيتي عشية مواجهة القمة أمام تشلسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدرب مانشستر سيتي حامل اللقب ومتصدر الدوري الانجليزي لكرة القدم، الإسباني بيب غوارديولا اليوم أنه تم اكتشاف المزيد من الحالات الإيجابية بفيروس كورونا في صفوف فريقه.

وقال غوارديولا خلال المؤتمر الصحافي عشية قمة منافسات المرحلة الـ 22 التي ستجمع سيتي مع وصيفه تشلسي على ملعب الاتحاد ستاديوم غدا "لدينا المزيد من الحالات الإيجابية، ولكنهم لا يريدون الافصاح عن الاسماء، وأنا ايضاً لا يمكنني القول من (هو مصاب)".

ورغم ارتفاع عدد الاصابات في صفوف "سيتيزينس" إلا أن المواجهة المرتقبة ستقام في موعدها. وتم وضع 21 شخصاً من طاقم سيتي، ومن بينهم 7 لاعبين وغوارديولا نفسه، في عزلة صحية وذلك غداة مباراة سيتي أمام فريق سويندون تاون من الدرجة الرابعة في الدور الثالث من كأس انجلترا في 13 الشهر الحالي (فاز سيتي 4-1).

وأضاف مدرب برشلونة الاسباني وبايرن ميونيخ الالماني السابق "البعض يعود، والبعض الآخر إيجابي مرة جديدة. في حال كانت نتيجة الاختبار سلبية مرة أولى وثم مرة ثانية، بامكان اللاعب أن يعود. بخلاف ذلك، كلا".

وختم عندما سُئل عن حالته الصحية وحالة أسرته "نحن بخير. شكراً لكم". ويتصدر سيتي الـ "بريميرليغ" برصيد 53 نقطة متقدماً بفارق 10 نقاط عن تشلسي الثاني، وبفارق 11 نقطة عن ليفربول، علماً أن للـ "ريدز" مباراة مؤجلة.

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