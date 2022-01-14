شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطلب تقريرا عن "الإسماعيلى المعدل" قبل كلاسيكو برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، من محللى الأداء بفريقه إعداد تقرير مفصل عن فريق الإسماعيلى بشكله الجديد بعد الصفقات الجديدة التى تعاقد معها الدراويش، وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق قبل ملاقاته عصر الاثنين المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الثانية لكأس رابطة الأندية المحترفة.

وتعادل الأهلى مع الجونة سلبياً في الجولة الأولى لكأس الرابطة فيما فاز الإسماعيلى على سموحة بهدف دون رد في نفس الجولة.

عقد بيتسو موسيماني محاضرة للاعبين استعدادا لمواجهة الإسماعيلي فى الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة. وتحدث المدير الفني للفريق خلال المحاضرة عن العديد من الجوانب الفنية والخطيطة بعد مباراة الجونة التى أقيمت أمس فى الجولة الأولى وانتهت بالتعادل السلبي.

وكان الأهلي قد تعادل مع الجونة بدون أهداف في المباراة التي اقيمت أمس علي ملعب الأهلي والسلام ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويخوض مبارياته القادمة على النحو التالي:

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.