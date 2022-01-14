شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أكرم توفيق بـ"العكاز" وفتوح يتابعان تدريبات منتخب قبل مواجهة غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر أكرم توفيق، لاعب منتخب مصر، مرتديا عكاز يدين برفقة زميله أحمد فتوح المصاب أيضا، خلال متابعتهم مران الفراعنة الختامى استعدادا لمواجهة غينيا بيساو فى بطولة كأس الأمم الأفريقية غدا.

وأدى المنتخب الوطني تدريبه الأخير في الخامسة مساء اليوم بتوقيت الكاميرون، استعدادا للقاء غينيا بيساو في الثامنة مساء (التاسعة في القاهرة) ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة لبطولة الأمم الأفريقية.

وأكدت نتائج الأشعة التي أجراها أكرم توفيق عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي في بداية مباراة المنتخب الوطني مع نظيره النيجيري أمس، وأجرى مسئولو البعثة إجراءات العودة إلى القاهرة، ولم يتحدد بشكل نهائي موعد سفره.

كما أكدت نتائج الأشعة التي أجراها أحمد فتوح في الوقت نفسه عن إصابته بشد في عضلات الساق، إثر إصابته في نهاية الشوط الأول من مباراة، ويتطلب الأمر إراحته، ولن يشارك في المباراة المقبلة، وسيتم إعداده للمباراة اللاحقة.