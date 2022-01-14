شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة غينيا بيساو غدا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المنتخب الوطني تدريبه الأخير في الخامسة مساء اليوم بتوقيت الكاميرون استعدادا للقاء غينيا بيساو في تمام الساعة 9 مساء غد السبت، ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة لبطولة الأمم الأفريقية.

شارك في المران جميع اللاعبين الـ24 فيما تابعه كل من أكرم توفيق وأحمد فتوح، حيث لن يلحق أكرم بمباريات البطولة بعد إصابته، فيما تم إعفاء فتوح من المشاركة في مباراة الغد بعد إصابته في المباراة الماضية.

وكان الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني قد اجتمع اليوم مع اللاعبين بعد أدائهم لصلاة الجمعة داخل مقر إقامتهم.

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها الجهاز الفني مع اللاعبين في إطار التحضير لمباراة الغد.

وتقرر أن تتوجه بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمة ياوندي ظهر اليوم التالي لمباراة الغد أمام غينيا بيساو استعدادًا للقاء السودان ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة يوم الأربعاء المقبل وفق لائحة البطولة التي تقضي بإقامة مباراتي الجولة الأخيرة في توقيت واحد في الوقت الذي لا تضم مدينة جاروا سوى ستاد واحد تقام عليه المباريات.