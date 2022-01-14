الامارات | المغرب.. أول المنتخبات العربية المتأهلة إلى دور الـ16 بكأس إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. أول المنتخبات العربية المتأهلة إلى دور الـ16 بكأس إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ المنتخب المغربي دور الستة عشر بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على جزر القمر 2/صفر، اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في الكاميرون، ليصبح أول المنتخبات العربية المتأهلة إلى الدور المقبل.

رفع المنتخب المغربي رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، ليضمن تأهله للدور المقبل مهما كانت نتائج باقي مباريات المجموعة، حيث في حال تساويه في الرصيد مع المنتخبين الغاني والغابوني بنهاية الدور الأول، فإنه سيتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة والتي ستدفعه إلى المركز الثالث، والذي لن يمنعه من بلوغ الدور المقبل كواحد من أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في مجموعتها.

وسجل سليم أملاح الهدف الأول للمنتخب المغربي في الدقيقة 16، قبل أن يضيف زكريا أبو خلال الهدف الثاني في الدقيقة 89.

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