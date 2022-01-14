الامارات | الاتحاد يعزز صدارة الدوري السعودي.. وحمدالله يدشن أولى أهدافه

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يعزز صدارة الدوري السعودي.. وحمدالله يدشن أولى أهدافه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزز الاتحاد صدارته لترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي)، عقب فوزه على مضيفه الرائد 2 / 1، اليوم ضمن منافسات المرحلة 17 من المسابقة. وتقدم الاتحاد عن طريق عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 21، قبل أن يضيف رومارينيو الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل محمد فوزير الهدف الوحيد للرائد. ورفع الاتحاد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الأول، بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق الشباب في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الرائد عند 24 نقطة في المركز السادس. واحتفل حمدالله بأول أهدافه مع العميد، منذ انتقاله إليه بعد فسخ عقده مع النصر.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، فاز أبها على ضيفه الباطن 1 / صفر. وسجل رياض شراحيلي هدف المباراة الوحيد لأبها في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني. ورفع أبها رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الباطن عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر (قبل الأخير).

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