الامارات | الجنيبي والمرزوقي يديران مباراتي الوصل مع العين والجزيرة مع الوحدة في الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيبي والمرزوقي يديران مباراتي الوصل مع العين والجزيرة مع الوحدة في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عينت لجنة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم طاقم تحكيم بقيادة الدولي عمار الجنيبي لإدارة مباراة الوصل مع العين المقررة غدا على استاد زعبيل بنادي الوصل، ضمن ربع نهائي كأس رئيس الدولة، ويضم طاقم التحكيم كلا من المساعدين زايد داود وسعيد راشد المرزوقي، وخالد ناجم حكما رابعا، وسلطان محمد صالح حكم فيديو، وجمعة المخيني حكم فيديو مساعد، وسلطان ساحوه مقيما للحكام.

ويدير مباراة الجزيرة والوحدة المقررة غدا أيضا على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي طاقم تحكيم بقيادة الدولي سلطان عبدالرزاق، بمعاونة مسعود حسن ومحمد العبيدلي، وعامر الضبيع حكما رابعا، وأحمد عيسى درويش حكم فيديو، وأحمد الراشدي حكم فيديو مساعد وأحمد يعقوب مقيما للحكام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news