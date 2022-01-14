الامارات | العربي يتعاقد مع سالم الشهياري

شكرا لقرائتكم خبر عن العربي يتعاقد مع سالم الشهياري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي العربي في بيان صحافي عن التعاقد مع سالم الشهياري بعقد يمتد لنهاية الموسم الحالي بدوري الدرجة الأولى، قادما إليه من نادي العروبة، وذلك لتمثيله في منافسات البطولة التي يحتل فيها العربي مركز الوصافة. وفي خبر متصل جدد العربي مع حمد محمد (21 سنة) لمدة عامين ونصف السنة ايضا.

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