الامارات | العطية يحرز لقب رالي داكار.. وسيباستيان لوب في الوصافة

شكرا لقرائتكم خبر عن العطية يحرز لقب رالي داكار.. وسيباستيان لوب في الوصافة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز السائق القطري ناصر العطية (تويوتا) لقب رالي دكار للمرة الرابعة بعد اعوام 2011 و2015 و2019 في ختام المرحلة الثانية عشرة الاخيرة في جدة بالسعودية اليوم. وتقدم العطية في الترتيب العام على سيباستيان لوب ومساعده فابيان لوركين بسيارة فريق البحرين ريد إكستريم برودرايف هانتر، بفارق 27 دقيقة و46 ثانية، في حين حل السعودي يزيد الراجحي ثالثا بفارق ساعة ودقيقة و13 ثانية.

وفاز بلقب المرحلة الأخيرة هينك لاتيجان من جنوب افريقيا، وتلا لوب سائق فريق البحرين ريد إكستريم أورلاندو تيرانوفا ومساعده داني أوليفيراس بسيارة برودرايف هانتر ثانية وحل في المركز الرابع، وهي أفضل نتيجة للسائق الأرجنتيني حتى الآن في رالي داكار.

وأكمل طاقم الفريق الثالث ناني روما ومساعده أليكس هارو بسيارة برودرايف هانتر ثالثة الرالي، ليصبح فريق البحرين ريد إكستريم أول فريق يكمل الرالي بمجموعة كاملة من السيارات التي تعمل بأحدث جيل من الوقود المستدام المتطور. وكان رالي داكار هو الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للراليات الصحراوية الجديدة التي ستستمر في شهر مارس المقبل برالي أبوظبي الصحراوي قبل الجولات الأخرى في كازاخستان وإسبانيا والمغرب.

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