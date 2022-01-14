الامارات | موظف الأمن المتهم بالاعتداء على ابنة الحضرى: كنت بنفذ التعليمات وبدافع عن نفسى

شكرا لقرائتكم خبر عن موظف الأمن المتهم بالاعتداء على ابنة الحضرى: كنت بنفذ التعليمات وبدافع عن نفسى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استمعت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر في مصر، لأقوال فرد أمن متهم بالاعتداء على شدوى ابنة عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر، هى واثنين من أصدقائها بالضرب والسب، وإحداثه تلفيات بسياراتهم، بمدينة الشيخ زايد.

ونفى فرد الأمن فى التحقيقات اعتدائه على شدوى أو أصدقائها، مؤكدًا أنه كان ينفذ تعليمات الإدارة بعدم ركن السيارات، فى مكان غير مخصص لها، وهو ما خلق حالة من الشد والجذب بينهم، واتهم شدوى وأصدقائها بالإساءة إليه، وسبه وقذف بسبب قيامه بمهام عمله.

وتابع فرد الأمن فى التحقيقات، أن الأمر تطور إلى حد التشابك بالإيدي بينه وبين أصدقاء شدوى، وأنه كان فى حالة دفاع عن النفس، خاصة بعد تعرضه للإهانة من جانب شدوى وأصدقائها.

وأمرت جهات التحقيق بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، لبيان تفاصيل ما حدث، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حولها، لاستكمال التحقيقات.

وقالت شدوى إنها خلال ركنها وصديقيها سياراتهم، بالقرب من كافيه، داخل "كمباوند" سكني بالشيخ زايد، فوجئوا بفرد الأمن الخاص يمنعهم من الركن بالمكان، فنشبت بينهما مشادة كلامية، لرغبتهم في ركن السيارات، خاصة أنهم يرغبون في دخول الكافيه، إلا أن فرد الأمن أصر على موقفه، وبدأ في الاعتداء عليهم.

وأضافت أن المتهم بدأ في الاعتداء عليهم بالضرب والسب، وأصاب صديق لها بجرح، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وطالبت وصديقيها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وعقب ضبط المتهم، ومواجهته بالاتهام المنسوب إليه، ذكر أنه لم يقصد الاعتداء عليهم، وأنه حاول في بادئ الأمر إقناعهم بعدم ركن السيارات الخاصة بهم في المكان، لعمله في الكمباوند، إلا أنهم لم يستجيبوا له، وبدأ الخلاف بمشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة.

وأجرى رجال المباحث معاينة لسيارات ابنة عصام الحضري، وصديقيها، لحصر التلفيات التي لحقت بهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

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